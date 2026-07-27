The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بلدية دبي تفتتح مأوى للحيوانات الأليفة وتطلق منصة رقمية لتبنّيها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت بلدية دبي الاثنين افتتاح مأوى متكامل للحيوانات الأليفة، ضمن سوق الطيور والحيوانات الأليفة في منطقة ورسان، تزامنا مع إطلاقها منصة الكترونية لتسهيل عملية تبنيها.

وقالت البلدية إنها أبرمت مذكرتي تعاون مع عيادتين بيطريتين لضمان صحة الحيوانات ورفاهيتها، من خلال “التعاون في مجال علاج الحيوانات الأليفة السائبة والضالة والتي تعاني من إصابات أو أمراض خطيرة… فضلا عن إطلاق برامج توعوية مجتمعية حول مفهوم الملكية المسؤولة للحيوانات الأليفة وأساليب العناية بها”.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن هذا يأتي ضمن جهود البلدية لـ”تعزيز ثقافة التبني المسؤول، وتقليل أعداد الحيوانات السائبة والضالة”.

وتتيح المنصة الإلكترونية التي أطلقت تزامنا مع افتتاح المأوى، للمستخدمين استعراض الحيوانات المتاحة، والتعرف إلى حالتها الصحية والسلوكية، بحسب المكتب.

م ل/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية