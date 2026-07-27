بلدية دبي تفتتح مأوى للحيوانات الأليفة وتطلق منصة رقمية لتبنّيها

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أعلنت بلدية دبي الاثنين افتتاح مأوى متكامل للحيوانات الأليفة، ضمن سوق الطيور والحيوانات الأليفة في منطقة ورسان، تزامنا مع إطلاقها منصة الكترونية لتسهيل عملية تبنيها.

وقالت البلدية إنها أبرمت مذكرتي تعاون مع عيادتين بيطريتين لضمان صحة الحيوانات ورفاهيتها، من خلال “التعاون في مجال علاج الحيوانات الأليفة السائبة والضالة والتي تعاني من إصابات أو أمراض خطيرة… فضلا عن إطلاق برامج توعوية مجتمعية حول مفهوم الملكية المسؤولة للحيوانات الأليفة وأساليب العناية بها”.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن هذا يأتي ضمن جهود البلدية لـ”تعزيز ثقافة التبني المسؤول، وتقليل أعداد الحيوانات السائبة والضالة”.

وتتيح المنصة الإلكترونية التي أطلقت تزامنا مع افتتاح المأوى، للمستخدمين استعراض الحيوانات المتاحة، والتعرف إلى حالتها الصحية والسلوكية، بحسب المكتب.

م ل/كام