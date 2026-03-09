بلدية دبي تنشئ محطّات لإطعام الحيوانات الأليفة المتخلى عنها

أعلنت بلدية دبي إطلاق مبادرة محطات “إحسان” لإطعام الحيوانات الأليفة في الشوارع، في ظل تخلي البعض عنها، لا سيّما في ظل الأوضاع الراهنة.

وقالت بلدية دبي على منصة إكس إن المبادرة التي تتضمن تركيب 12 جهازا ذكيا مدعوما بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مواقع مختلفة من إمارة دبي، تُعد “الأولى من نوعها في المنطقة لإطعام الحيوانات الأليفة السائبة”.

كما دعت إلى “الإبلاغ عن أي حيوان أليف سائب، من خلال الاتصال على 800900 أو عبر الموقع الإلكتروني” لبلدية دبي.

