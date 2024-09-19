بلغاريا تعلن أنها ستحقق في صلات شركة بأجهزة اتصال لاسلكية انفجرت في لبنان

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صوفيا (رويترز) – قال جهاز الأمن في بلغاريا يوم الخميس إنه سيحقق مع شركة مرتبطة ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) لجماعة حزب الله اللبنانية والتي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم منسق.

وقالت وكالة أمن الدولة البلغارية في بيان إنها تعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق في دور شركة مسجلة في الدولة، دون تسميتها.

وتقول تقارير إعلامية بلغارية إن شركة نورتا جلوبال المحدودة ومقرها صوفيا سهّلت بيع أجهزة البيجر التي انفجرت في أنحاء لبنان. يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة ثلاثة آلاف آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صلة شركة نورتا بالأمر. ولم يرد مسؤولو الشركة بعد على طلبات للتعليق. كما لم يرد محام سجل الشركة في مبنى سكني في صوفيا على أسئلة رويترز.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لصور لأجهزة بيجر مدمرة أن تصميمها يتوافق مع أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تصنعها شركة جولد أبوللو التايوانية. وقالت جولد أبوللو يوم الأربعاء إن أجهزة البيجر صنعتها شركة بي.إيه.سي للاستشارات ومقرها بودابست.

لكن موقع تيليكس المجري الإخباري قال إن نورتا سهّلت البيع بالفعل، نقلا عن مصادر.

وقالت وكالة أمن الدولة إنها لم ترصد أي شحنات من أجهزة البيجر المشتبه بها على الأراضي البلغارية.