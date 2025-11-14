بلومبرج: ترامب سيبيع على الأرجح مقاتلات إف-35 للسعودية

1دقيقة

(رويترز) – نقلت وكالة بلومبرج يوم الجمعة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن من المتوقع أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسمح للرياض بالحصول على طائرات شبح مقاتلة من طراز إف-35.

وأضاف التقرير أن ترامب وولي العهد السعودي يعتزمان توقيع اتفاقات اقتصادية ودفاعية خلال زيارة ولي العهد للبيت الأبيض يوم الثلاثاء.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بعد.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)