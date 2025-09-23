The Swiss voice in the world since 1935
بلومبرج: تركيا تعتزم شراء مئات الطائرات من بوينج ولوكهيد مارتن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – ذكرت وكالة بلومبرج نيوز يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم شراء المئات من طائرات بوينج والمقاتلات من لوكهيد مارتن ويسعى في الوقت نفسه إلى عقد صفقات إنتاج محلي تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار.

وجاء في التقرير أن الصفقات مرهونة بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها.

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التقرير بشكل مستقل، ولم يرد البيت الأبيض أو بوينج ولوكهيد مارتن بعد على طلبات من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

ورفضت وزارة الدفاع التركية طلب بلومبرج للتعليق، ولم يتسن لرويترز التواصل معها حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات قبيل اجتماع بين ترامب ونظيره التركي أردوغان في البيت الأبيض يوم 25 سبتمبر أيلول.

ويتوقع ترامب التوصل إلى اتفاقيات تجارية وعسكرية مع تركيا تشمل صفقة ضخمة لشراء طائرات بوينج وطائرات إف-16 ومواصلة المحادثات حول طائرات إف-35.

وأكد أردوغان يوم الاثنين أن بلاده ستتفاوض بشأن الحصول على مقاتلات إف-35 خلال لقائه مع ترامب.

وأثارت تركيا غضب إدارة ترامب في عام 2019 بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، مما دفع واشنطن إلى إلغاء صفقة بيع مقاتلات إف-35 لأنقرة وإخراجها من خط الإنتاج المشترك للبرنامج.

ووافقت تركيا في أعقاب ذلك على صفقة لشراء طائرات إف-16.

(إعداد مروة غريب وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
