بلومبرج تبلغ موظفيها في دبي والخليج بإمكانية مغادرة المنطقة مؤقتا

reuters_tickers

3دقائق

12 مارس آذار آذَار (رويترز) – قالت متحدث باسم بلومبرج اليوم الخميس لرويترز إن الشركة أبلغت موظفيها في الخليج، بما في ذلك مقرها الإقليمي في دبي، أن بإمكانهم الانتقال مؤقتا والعمل من خارج المنطقة، وذلك في ظل الهجمات المتكررة التي تشنها إيران على مدن الخليج.

وتحاول الشركات في جميع أنحاء المنطقة الحفاظ على عملياتها وسلامة موظفيها مع انتشار الصراع في الشرق الأوسط منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران قبل 13 يوما، مما أدى إلى اندلاع صراع إقليمي. وطلبت سيتي جروب وبنك ستاندرد تشارترد وكذلك مجموعة بورصات لندن من موظفيها في دبي العمل عن بُعد.

وشنّت إيران سلسلة من الهجمات على دبي ومدن أخرى في الإمارات، بما في ذلك هجمات بطائرات مسيرة على مطار المدينة ومينائها وفنادقها وأبراجها السكنية. كما شنّت هجمات متكررة على السعودية وقطر.

كما تعرضت البحرين والكويت وعمان لهجمات.

وردا على أسئلة رويترز، أكد متحدث باسم بلومبرج أن الموظفين في الخليج، بما في ذلك دبي، قد مُنحوا خيار العمل مؤقتا من خارج المنطقة.

وقال المتحدث إن معظم الموظفين لم يطلبوا الانتقال، لكن سيُسمح لهم بذلك إذا طلبوا ذلك، مضيفا أن الشركة تواصل خدمة عملائها “دون انقطاع”.

وتنافس تومسون رويترز، المالكة لوكالة رويترز للأنباء، بلومبرج في توفير البيانات المالية والأخبار.

وتوظف بلومبرج صحفيين وموظفين آخرين في مقرها الإقليمي في الحي المالي بدبي، بما في ذلك في وظائف تدعم منصة البيانات المالية الخاصة بها. كما لديها موظفين في أماكن أخرى في الخليج، بما في ذلك السعودية.

وأشار المتحدث أيضا إلى تصريحات المؤسس المشارك مايكل بلومبرج في فعالية بلومبرج في باريس اليوم الخميس، حيث قال إن الشركة “لا تزال ملتزمة تماما بالمنطقة ومساعدة عملائها خلال هذه الفترة الصعبة”.

ولم يبث برنامج بلومبرج الإخباري الصباحي “هورايزونز الشرق الأوسط وأفريقيا” من دبي اليوم الخميس كما هو معتاد، بسبب ما قالت مقدمة البرنامج، جومانا بيرسيتش، في منشور على إكس إنه “تصاعد للوضع”.

وكان مسؤول إيراني قال أمس الأربعاء إن طهران ستستهدف البنوك والمراكز الاقتصادية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل. ويوجد العديد من البنوك الدولية الكبرى، بما في ذلك بنوك أمريكية، لها مكاتب في الحي المالي بدبي.

ونصحت عدد من الحكومات الأجنبية بعدم السفر إلى الخليج وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، وحثت مواطنيها على المغادرة إذا رغبوا في ذلك.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)