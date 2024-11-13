بلينكن: أمريكا تريد هدنا حقيقية وممتدة في غزة

reuters_tickers

2دقائق

من سايمون لويس

بروكسل (رويترز) – دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الأربعاء إلى بذل جهود أكبر لتوصيل مواد الإغاثة إلى غزة، بما في ذلك تنفيذ فترات توقف ممتدة للقتال. ويأتي هذا بعد أن قالت واشنطن إن إسرائيل لا تمنع المساعدات في تحد لتقارير منظمات إغاثة.

وبعد أن انتهت يوم الثلاثاء مهلة مدتها 30 يوما منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل لاتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل لا تمنع المساعدات عن غزة وبالتالي لا تنتهك القانون الأمريكي.

وقالت ثماني منظمات إغاثة دولية إن إسرائيل لم تلب المطالب الأمريكية المتعلقة بتحسين وصول المساعدات. وقال خبراء في مجال الأمن الغذائي إن المجاعة باتت وشيكة على الأرجح في أجزاء من غزة.

وقال بلينكن للصحفيين في بروكسل يوم الأربعاء إن إسرائيل تتخذ بعض الخطوات لتحسين وصول المساعدات لكنها تحتاج إلى الاستمرار حتى تثمر.

وفي حديثه عن المناطق التي لم تلب فيها إسرائيل بعد المطالب الأمريكية، قال بلينكن إنه يجب على إسرائيل إلغاء أوامر الإخلاء للسماح للنازحين بسبب عملياتها بالعودة إلى ديارهم، واستئناف دخول الشاحنات التجارية إلى غزة.

وقال “في تقديري، ربما الأكثر أهمية هو أننا نحتاج إلى رؤية فترات توقف (للقتال) حقيقية وممتدة في مناطق واسعة من غزة… حتى يتسنى للمساعدات أن تصل بفعالية إلى المحتاجين إليها”.