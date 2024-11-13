مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

بلينكن: أمريكا تريد هدنا حقيقية وممتدة في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من سايمون لويس

بروكسل (رويترز) – دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الأربعاء إلى بذل جهود أكبر لتوصيل مواد الإغاثة إلى غزة، بما في ذلك تنفيذ فترات توقف ممتدة للقتال. ويأتي هذا بعد أن قالت واشنطن إن إسرائيل لا تمنع المساعدات في تحد لتقارير منظمات إغاثة.

وبعد أن انتهت يوم الثلاثاء مهلة مدتها 30 يوما منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل لاتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل لا تمنع المساعدات عن غزة وبالتالي لا تنتهك القانون الأمريكي.

وقالت ثماني منظمات إغاثة دولية إن إسرائيل لم تلب المطالب الأمريكية المتعلقة بتحسين وصول المساعدات. وقال خبراء في مجال الأمن الغذائي إن المجاعة باتت وشيكة على الأرجح في أجزاء من غزة.

وقال بلينكن للصحفيين في بروكسل يوم الأربعاء إن إسرائيل تتخذ بعض الخطوات لتحسين وصول المساعدات لكنها تحتاج إلى الاستمرار حتى تثمر.

وفي حديثه عن المناطق التي لم تلب فيها إسرائيل بعد المطالب الأمريكية، قال بلينكن إنه يجب على إسرائيل إلغاء أوامر الإخلاء للسماح للنازحين بسبب عملياتها بالعودة إلى ديارهم، واستئناف دخول الشاحنات التجارية إلى غزة.

وقال “في تقديري، ربما الأكثر أهمية هو أننا نحتاج إلى رؤية فترات توقف (للقتال) حقيقية وممتدة في مناطق واسعة من غزة… حتى يتسنى للمساعدات أن تصل بفعالية إلى المحتاجين إليها”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
325 إعجاب
206 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
82 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
3 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية