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بلينكن: أمريكا وشركاؤها يعملون دون كلل لتجنب حرب شاملة في لبنان

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن خطر التصعيد في الشرق الأوسط “شديد” وإن واشنطن وحلفاءها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف “نجتمع في وقت توتر شديد”، وذلك في مستهل اجتماع مع مسؤولين كبار ووزراء من دول بمجلس التعاون الخليجي في نيويورك.

وتابع “خطر التصعيد في المنطقة شديد. أفضل رد هو الدبلوماسية، وجهودنا المنسقة ضرورية لتجنب زيادة التصعيد”.

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