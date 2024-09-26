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بلينكن: العالم يرغب في وقف إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن دول العالم بما في ذلك كبرى الدول العربية ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ترغب في وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وردا على سؤال حول رفض إسرائيل لمقترح وقف إطلاق النار في لبنان الذي تدعمه الولايات المتحدة، قال بلينكن لشبكة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية “يتحدث العالم بوضوح نيابة عن جميع الدول الرئيسية في أوروبا والمنطقة تقريبا بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار”.

وأضاف أنه سيجتمع مع مسؤولين إسرائيليين في نيويورك في وقت لاحق من يوم الخميس.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية