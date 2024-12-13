بلينكن: بحثت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع أردوغان وفيدان

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إنه تناول في محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان ضرورة موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن عقب اجتماعه مع فيدان في أنقرة “في مباحثاتي مع الرئيس أردوغان والوزير فيدان تحدثنا عن ضرورة موافقة حماس على الاتفاق (في غزة) الذي يمكن أن يساعد أخيرا في وضع حد للأمر”.

وتابع “نقدر كثيرا الدور الذي يمكن أن تضطلع به تركيا باستخدام تواصلها مع حماس، لمحاولة إنهاء الأمر”.