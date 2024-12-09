بلينكن: تنظيم الدولة الإسلامية سيحاول معاودة بناء قدراته في سوريا
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واشنطن (رويترز) – حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين من أن تنظيم الدولة الإسلامية سيحاول استغلال هذه الفترة لمعاودة بناء قدراته في سوريا، لكنه قال إن الولايات المتحدة عازمة على عدم السماح بحدوث ذلك.
وأضاف بلينكن أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يختار مستقبله، قائلا إن التصريحات التي يدلي بها زعماء المعارضة السورية بشأن بناء حكم شامل هي موضع ترحيب، لكن المقياس الحقيقي سيكون في الإجراءات التي يتخذونها.