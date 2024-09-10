بلينكن: روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران

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لندن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران سوف تستخدمها على الأرجح في أوكرانيا خلال أسابيع، محذرا من أن التعاون بين موسكو وطهران يشكل تهديدا أكبر على أمن أوروبا.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في لندن مع نظيره البريطاني ديفيد لامي قبيل زيارة إلى كييف أن واشنطن حذرت إيران سرا من أن تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية “سيشكل تصعيدا كبيرا”، مشيرا إلى أنه من المقرر فرض عقوبات جديدة في وقت لاحق من اليوم.

وقال بلينكن “تتلقى روسيا الآن شحنات تحتوي على هذه الصواريخ الباليستية، ومن المرجح أن تستخدمها في غضون أسابيع في أوكرانيا”، مشيرا إلى معلومات مخابراتية قال إنها وصلت إلى حلفاء وشركاء للولايات المتحدة حول العالم.

وقال إن إمدادات الصواريخ الإيرانية تساعد روسيا على استخدام المزيد من ترسانتها لأهداف تبعد عن خط المواجهة في أوكرانيا.

وأضاف “هذا التطور والتعاون المتزايد بين روسيا وإيران يهدد الأمن الأوروبي ويظهر كيف أن نفوذ إيران في زعزعة الاستقرار يتجاوز حدود الشرق الأوسط”.

وقال أن روسيا تتبادل أيضا التكنولوجيا مع إيران، بما يشمل التكنولوجيا النووية.

وقال بلينكن إن العقوبات الإضافية التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران ستشمل شركة الطيران الإيرانية إيران إير، متوقعان أن تعلن دول أخرى فرض عقوبات جديدة.