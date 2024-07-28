بلينكن: لا نريد تصعيدا بعد الهجوم على الجولان

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من سايمون لويس وجون جيدي

طوكيو (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إنه لا يريد رؤية تصعيد في الصراع بعد اتهام إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية بقتل 12 طفلا وفتى في هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت إسرائيل يوم الأحد أنها ستهاجم الجماعة المدعومة من إيران بقوة بعد الواقعة.

وقال بلينكن إن واشنطن تجري محادثات مع إسرائيل حول هجوم الجولان وإن المؤشرات تدل على أن الجماعة اللبنانية هي من أطلقت الصاروخ.

ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في طوكيو “أشدد على حق (إسرائيل) في الدفاع عن مواطنيها وإصرارنا على ضمان أنهم قادرون على فعل ذلك”. وأضاف “لكننا أيضا لا نريد رؤية تصاعد الصراع. لا نريد رؤيته يمتد”.

وعبر بلينكن عن حزنه لخسارة الأرواح وذكر أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة من شأنه الإسهام في تهدئة الوضع على حدود إسرائيل مع لبنان.

وأردف قائلا “من المهم للغاية أن نساعد في تهدئة الصراع، ليس لتجنب تصاعده ولتجنب امتداده فحسب، وإنما لتهدئته لأنكم لديكم الكثير من الناس في البلدين، في إسرائيل ولبنان، نزحوا من ديارهم”.