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بلينكن: نعمل على إعادة أمريكي عُثر عليه في سوريا

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العقبة (الأردن) (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة مواطن أمريكي عُثر عليه يوم الخميس في سوريا.

وكان بلينكن يتحدث من الأردن حيث عقد اجتماعات لمناقشة الوضع في سوريا. وذكرت تقارير إعلامية أن الرجل يدعى باسم ترافيس تيمرمان.

وقال بلينكن إنه ليس لديه أي معلومات محدثة بشأن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي خُطف في سوريا في عام 2012، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تواصل العمل للعثور عليه.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية