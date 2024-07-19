بلينكن: نقترب من هدف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

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من دافني ساليداكيس وفيل ستيوارت

واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أصبح يلوح في الأفق، مضيفا أن المفاوضين “يتجهون صوب الهدف النهائي”.

وتعمل الولايات المتحدة مع قطر ومصر في مسعى لترتيب وقف لإطلاق النار في صراع غزة بهدف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بلينكن في منتدى أسبن للأمن في كولورادو إن حماس وإسرائيل وافقتا على إطار العمل لوقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار بعد الكثير من الضغوط والجهود الدبلوماسية، لكنه أضاف أن هناك بعض المسائل التي يتعين حلها.

وأوضح بلينكن “أعتقد أننا داخل منطقة الياردات العشر ونتجه نحو الهدف النهائي المتمثل في اتفاق من شأنه أن يثمر عن وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن لديارهم ووضعنا على مسار أفضل لمحاولة تحقيق سلام واستقرار دائمين”.

ومضى قائلا “لا تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض. ونحن في خضم القيام بذلك تحديدا”.

ومن المقرر أن يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في الأسبوع المقبل ويلقي كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس الأمريكي في 24 يوليو تموز. وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن بايدن يتوقع مقابلة نتنياهو، اعتمادا على مدى تعافي الرئيس من كوفيد-19.

وقال بلينكن، ردا على سؤال حول زيارة نتنياهو، إن واشنطن تريد الوصول إلى الهدف النهائي في ما يتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار. وأضاف أن من الأهمية بمكان أن تكون هناك خطة واضحة لما يعقب ذلك وأن من المرجح أن تركز المناقشات مع نتنياهو على الأمر.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن قتل مسلحوها 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 رهينة في هجوم في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 38848 فلسطينيا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ ذلك الحين.