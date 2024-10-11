بلينكن: هناك قلق بالغ في آسيا من الصراع في الشرق الأوسط

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فينتيان (لاوس) (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن هناك قلقا بالغا في آسيا بشأن محنة السكان في غزة والصراع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن تبذل جهودا حثيثة لمنع اتساع رقعة الصراع.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي في لاوس بعد قمة لدول شرق آسيا، إن المخاوف بشأن الشرق الأوسط طُرحت خلال محادثات مع زعماء آخرين، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بالدبلوماسية لمواجهة “محور المقاومة” الذي تقوده إيران.

وأضاف “ينصب تركيز الولايات المتحدة منذ عام على منع انتشار هذه الصراعات. ونحن نعمل على ذلك كل يوم”.

وتابع قائلا “نعمل بجهد كبير من خلال (أساليب) الردع ومن خلال الدبلوماسية لمنع حدوث ذلك. هناك قلق بالغ كما هو واضح يساورنا حيال محنة الأطفال والنساء والرجال في غزة الذين يعانون منذ عام كامل من التداعيات المروعة (لهجوم) حماس”.

وأردف أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مباشر مع إسرائيل للتأكيد على مدى أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.

وذكر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من هجمات جماعة حزب الله اللبنانية. وأضاف “من الضروري أن تركز (إسرائيل) وهي تفعل ذلك على ضمان حماية المدنيين وتجنب وقوعهم في مرمى تبادل النار”.

وأكد بلينكن التزام واشنطن بدعم منطقة المحيطين الهندي والهادي بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يمثل أهمية كبيرة للمصالح الأمريكية.

وقال “حتى مع كل ما يجري، يظل تركيزنا منصبا بشدة على هذه المنطقة”.

وأضاف “أعتقد أن هذا النهج الأساسي سيستمر بغض النظر عمن سيتولى رئاسة البلاد لأنه يصب في مصلحتنا بشكل واضح”.