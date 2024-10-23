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بلينكن بحث مع ولي العهد السعودي الأوضاع في غزة ولبنان والسودان

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الرياض (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء أهمية إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت الوزارة في بيان “أكد الوزير على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن وتمكين سكان غزة من إعادة بناء حياتهم بدون حماس”.

وناقش بلينكن والأمير محمد أيضا التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وإنهاء الصراع في السودان.

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