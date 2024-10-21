بلينكن سيدفع مرة أخرى باتجاه نزع فتيل الصراعات خلال جولته بالشرق الأوسط

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من ليلى بسام ومايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن سيدفع مرة أخرى باتجاه وقف إطلاق النار عندما يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الاثنين بهدف انعاش مفاوضات إنهاء حرب غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان.

وتأتي أحدث جولة لبلينكن بالمنطقة، وهي الحادية عشرة منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة وضد جماعة حزب الله في لبنان.

وتحاول الولايات المتحدة نزع فتيل الصراعات المتشابكة والمعقدة التي تصاعدت بعدما اغتالت إسرائيل قادة حزب الله في لبنان، وبينهم الأمين العام حسن نصر الله، وحماس في غزة دون إظهار أي علامة على تخفيف هجماتها البرية والجوية.

كان مقتل زعيم حماس يحيى السنوار الأسبوع الماضي بعد عملية بحث دامت عاما انتصارا كبيرا لإسرائيل. لكن القادة الإسرائيليون يقولون إن الحرب يجب أن تستمر حتى القضاء على الحركة الفلسطينية لأنها تشكل تهديدا عسكريا وأمنيا لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قالت إيران وحلفاؤها إن مقتل السنوار في معركة بالأسلحة النارية مع جنود إسرائيليين في جنوب غزة الأسبوع الماضي لن يضعف عزيمتهم.

وفي الماضي، تعرضت حماس لانتكاسات بسبب اغتيال إسرائيل لقادتها لكن ذلك لم يجعلها تستسلم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن سيناقش مع زعماء المنطقة أهمية إنهاء الحرب في غزة وكيف يمكن وضع خطة لما بعد الحرب في القطاع وكيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وأجرى المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين محادثات مع مسؤولين لبنانيين في بيروت يوم الاثنين حول شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله، بينما قصفت إسرائيل فروعا لمؤسسة مصرفية في أنحاء لبنان مرتبطة بحزب الله.

وقال هوكستين في مؤتمر صحفي “لم يلتزم الجانبان ببساطة (بقرار الأمم المتحدة) 1701 بالشكل الكافي”.

وينص قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، على أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.

وذكر أن حزب الله وإسرائيل لم ينفذا القرار بالشكل الكافي، ورغم أنه سيكون أساس إنهاء الأعمال القتالية الحالية، تسعى الولايات المتحدة إلى تحديد “ما هي الأشياء الأخرى التي يجب فعلها للتأكد من تنفيذه بشكل عادل ودقيق وشفاف”.

وأضاف “نعمل مع حكومة لبنان ودولة لبنان وكذلك حكومة إسرائيل للتوصل إلى صيغة تنهي هذا الصراع فورا وبشكل نهائي”.

وبدأت إسرائيل حملة برية في لبنان الشهر الماضي بعد اشتباكات استمرت عاما على الحدود مع حزب الله الذي أطلق صواريخ على إسرائيل دعما لحماس في غزة.