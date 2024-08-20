بلينكن في مصر سعيا لإحراز تقدم نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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من حميرة باموق

العلمين (مصر) (رويترز) – سعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى مصر يوم الثلاثاء إلى دفع الجهود الرامية لإحراز تقدم في المحادثات المقررة هذا الأسبوع بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، في ظل عدم التوصل إلى حل لقضايا الخلاف الرئيسية.

وتضمنت زيارة بلينكن للمنطقة اجتماعات في إسرائيل يوم الاثنين، وهو الآن في طريقه إلى قطر التي تساعد في التوسط في محادثات غزة منذ شهور إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.

وقال بلينكن في تل أبيب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل “اقتراحا أمريكيا” يهدف إلى تضييق الفجوات بين الجانبين بعد توقف المحادثات الأسبوع الماضي دون انفراجة. وحث حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أن تقبل أيضا المقترح كأساس لمزيد من المحادثات.

ولم ترفض حركة حماس المقترح بشكل صريح لكنها قالت في بيان “ما تم عرضه مؤخرا على الحركة، يشكل انقلابا على ما وصلت إليه الأطراف في الثاني من يوليو تموز الماضي”، دون مزيد من التوضيح، واتهمت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بإدارة المفاوضات بسوء نية.

وفي مصر، اجتمع بلينكن بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال يوم الثلاثاء إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية في غزة “والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية”.

وبحث الاجتماع تطورات الوضع في قطاع غزة حيث قتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ أكتوبر تشرين الأول، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.

وبدأت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، عندما اقتحم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه انتشل جثث ست رهائن من جنوب غزة، مضيفا أن 109 رهائن لا يزالون في القطاع الفلسطيني، ويُعتقد أن ثلثهم تقريبا قد لقوا حتفهم بالفعل.

وفي غزة، قاتلت القوات الإسرائيلية مسلحين بقيادة حماس في المناطق الوسطى والجنوبية، وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 39 شخصا على الأقل قتلوا يوم الثلاثاء في ضربات إسرائيلية بما في ذلك على مدرسة تؤوي نازحين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مسلحين في مقر تابع لحماس بالمدرسة.

وقالت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس يوم الثلاثاء إنها لا تزال تنتظر وصول لقاحات شلل الأطفال بعد اكتشاف المرض في المنطقة حيث يعيش معظم الناس الآن في خيام أو ملاجئ بدون مرافق صحية مناسبة. ورددت دعوة من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار للسماح بحملة التطعيم.