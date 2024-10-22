بلينكن لنتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية في غزة

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تل أبيب (رويترز) – قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بأن إسرائيل لا تتخذ خطوات كافية حتى الآن لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وحثها على تعزيز جهودها لتحسين الوضع.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم ذكره بالاسم، أن بلينكن أجرى “محادثات مطولة” حول الوضع الإنساني في غزة مع نتنياهو وغيره من كبار القادة الإسرائيليين، الذي تعهدوا بتنفيذ ما تطلبه الولايات المتحدة.

ويزور بلينكن إسرائيل في إطار جولة واسعة النطاق في الشرق الأوسط لمدة أسبوع.

ولم يشر البيان الإسرائيلي عن الاجتماع إلى القضايا الإنسانية.

وفي الشهر الجاري، كتب بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن رسالة إلى القادة الإسرائيليين طالبا فيها باتخاذ المزيد من الخطوات خلال الشهر المقبل لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا ستواجه إسرائيل قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وكان هذا أحد أقوى التحذيرات من نوعها منذ بدأت حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل عام.

وقال المسؤول “الخطوات التي اتخذتها (إسرائيل) حتى الآن غير كافية، وأوضحنا أننا بحاجة إلى رؤية المزيد”.

وأضاف “لقد تعهدوا لنا بأنهم سينفذون ما طلبناه منهم وسيبذلون جهودا حثيثة لتلبية هذه الطلبات. نأخذ تعهداتهم على محمل الجد لكن العبرة بالنتائج”.

ولم يتضمن البيان الإسرائيلي حول الاجتماع أي تأكيدات. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الاجتماع أن بلينكن أكد ضرورة تعزيز إسرائيل للمساعدات الإنسانية في حين أغفل البيان الإسرائيلي القضايا الإنسانية تماما.

ووفقا لبيانات من الأمم المتحدة، فإن كمية المساعدات التي تدخل غزة تراجعت إلى أدنى مستوى لها على مدى العام. وقالت الأمم المتحدة أيضا إن إسرائيل هذا الشهر كانت ترفض أو تعيق عشرات المحاولات لتوصيل المساعدات، لا سيما إلى شمال غزة.