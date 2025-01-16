بلينكن واثق من بدء تطبيق هدنة غزة الأحد رغم مواصلة إسرائيل القصف وتأخرها بإقرار الاتفاق

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أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيّز التنفيذ الأحد، كما هو مقرّر، وذلك رغم القصف العنيف الذي استهدف القطاع الفلسطيني الخميس وتأخر الحكومة الإسرائيلية في المصادقة على الهدنة.

واتّهمت الدولة العبرية حركة حماس بـ”التراجع” عن بنود من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت الدول الوسيطة الأربعاء التوصل إليه بعد أكثر من 15 شهرا من حرب خلّفت عشرات آلاف القتلى ودمارا واسعا وكارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني، الأمر الذي نفته حماس.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ “مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لن ينعقد حتى يؤكد الوسطاء بأنّ حماس وافقت على كل عناصر الاتفاق”، متّهما الحركة بـ”محاولة الابتزاز للحصول على تنازلات في اللحظات الأخيرة”.

ومساء الخميس، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس إنّ الحكومة الإسرائيلية ستصوّت الجمعة على اتفاق الهدنة.

وحضّت القاهرة التي شاركت إلى جانب الدوحة وواشنطن في التوسّط للتوصل الى الاتفاق، على ضرورة “البدء من دون تأخير” بتطبيق وقف إطلاق النار.

وفي واشنطن، قال بلينكن في مؤتمر صحافي “أنا واثق وأتوقع أنّ التنفيذ سيبدأ، كما قلنا، يوم الأحد”.

وينصّ الاتفاق على ثلاث مراحل، على أن تشمل مرحلته الأولى التي ستمتدّ على ستة أسابيع، على وقف العمليات العسكرية والإفراج عن 33 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مقابل إطلاق ألف معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل كامل خلال هذه المرحلة الأولى.

كما تنصّ هذه المرحلة الأولى من الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية مكثفة الى قطاع غزة.

ورحبّت الأمم المتحدة ودول عدّة في كل أنحاء العالم بإعلان الاتفاق.

– “زلزال” –

واحتفل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء الحرب بإعلان الاتفاق، قبل أن ينغّص عليهم فرحتهم قصف إسرائيلي عنيف بدأ ليل الأربعاء واستمر ساعات طويلة.

واستفاق سكان غزة صباح الخميس على أعمدة من الدخان فوق القطاع، وأشلاء جثث، وركام، بعد غارات إٍسرائيلية تواصلت لساعات وخلّفت خلال 24 ساعة، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، 81 قتيلا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن “سلاح الجو قصف خلال الساعات ال24 الأخيرة نحو 50 هدفا إرهابيا في أنحاء مختلفة من قطاع غزة”، مضيفا أن “بين الأهداف عناصر في حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين وبنى تحتية إرهابية ومستودعات ذخيرة ومواقع لإطلاق صواريخ ومواقع لصنع أسلحة ومراكز مراقبة”.

وقال سعيد علوش، من سكان غزة، “كنا ننتظر الهدنة وكنا سعداء. كانت أسعد ليلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر”، مضيفا “فجأة… تلقينا نبأ استشهاد 40 شخصا”، بينهم أحد أقربائه، “فرحة المنطقة بأسرها تحوّلت إلى حزن، كما لو أنّ زلزالا وقع”.

وفي تل أبيب، قالت يوليا كيديم “نحن خائفون بعض الشيء (…) من انهيار الاتفاق، لكننا نبقى إيجابيين”، واصفة عودة الرهائن لإسرائيل بأنها ستشكّل “فرحة حقيقية”.

وحذّرت حماس إسرائيل من أنّ القصف قد يعرّض حياة الرهائن في غزة للخطر.

– “صفقة خطيرة”-

وكان الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ اعتبر الأربعاء أنّ الاتفاق هو “الخيار الصحيح” لإعادة الرهائن.

في المقابل، ندّد وزير المال الإسرائيلي، اليميني المتطرّف، بتسلئيل سموطريتش الخميس بـ”صفقة خطرة” لأمن إسرائيل، موضحا أن وزراء حزبه سيصوّتون ضدها.

وكانت حركة حماس أكّدت الأربعاء أن الاتفاق “إنجاز” للمقاومة و”ثمرة صمودها الأسطوري”،

ورأى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي الخميس أنّ “صبر سكان غزة وثبات المقاومة الفلسطينية أجبرا الكيان الصهيوني على التراجع”، معتبرا أنّ إسرائيل “هُزمت”.

وتسبّب هجوم حماس على إسرائيل بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا ما زال 94 منهم محتجزين في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وقُتل أكثر من 46788 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة في غزة تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فقد تضرّر، حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر، أو دُمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170,812 مبنى.

وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن الخميس أنّ إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب 10 مليارات دولار على الأقل خلال الأعوام المقبلة.

– إعمار –

وأعلنت مصر استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعت وزارة الخارجية المصرية “المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر” تمهيدا لإعادة الإعمار.

وأعلن الاتحاد الاوروبي الخميس عن مساعدة إنسانية للقطاع بقيمة 120 مليون يورو، هدفها مواجهة “الوضع الكارثي” فيه.

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أوضح الأربعاء أن المحتجزين الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى هم من “النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين”.

وأشار إلى أن “فريقا مشتركا” من الولايات المتحدة وقطر ومصر “سيراقب تنفيذ الاتفاق”.

وأعلن بايدن أن المرحلة الأولى “تتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق المأهولة في غزة”.

وأوضح أن المرحلة الثانية ستتضمن “تبادل (معتقلين فلسطينيين مقابل) الإفراج عن بقية الرهائن الأحياء، بمن فيهم الجنود الذكور، وسيتمّ سحب كلّ القوات الإسرائيلية المتبقية من غزة، وسيصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائما”.

أما في المرحلة الثالثة، فستتمّ “إعادة رفات الرهائن المتبقّين الذين قتلوا إلى عائلاتهم، وستبدأ خطة إعادة الإعمار الكبرى في غزة”.

بور/دص-رض/بم