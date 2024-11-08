بلينكن يؤكد لنظيره الإماراتي ضرورة إحلال السلام في السودان وتشكيل حكومة مدنية

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على ضرورة وقف القتال في السودان ودعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة مدنية هناك، وذلك خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن ناقش أيضا الحاجة إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان وشكر الإمارات على تقديمها المساعدات لغزة ولبنان.