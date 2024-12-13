بلينكن يبحث في أنقرة ضرورة استمرار كبح تنظيم الدولة الإسلامية

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إنه ناقش ضرورة استمرار الجهود الأمريكية التركية الرامية لكبح تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وذلك خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة.

وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي “عمل بلدانا بجد وقدما الكثير على مدى سنوات عديدة لضمان القضاء على (دولة) الخلافة الإقليمية لداعش، وضمان عدم ظهور هذا التهديد مجددا، ويتعين أن نواصل هذه الجهود” مستخدما الاسم المختصر للتنظيم المتشدد.

وأضاف بلينكن أن هناك اتفاقا واسع النطاق بشأن ما ترغب تركيا والولايات المتحدة في رؤيته في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.