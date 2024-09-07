بلينكن يتوجه إلى المملكة المتحدة الاثنين لبحث الشرق الأوسط وأوكرانيا

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم السفر إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين وذلك بعد أسبوع من تعليق بريطانيا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب احتمال استخدام تلك الأسلحة في الحرب في غزة.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم السبت إن بلينكن سيفتتح خلال الزيارة المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “للتأكيد على علاقتنا الخاصة”.

وسيلتقي بلينكن أيضا بكبار المسؤولين بالحكومة لمناقشة‭ ‬قضايا منها منطقة المحيطين الهندي والهادي واتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا المعروفة باسم (أوكوس) بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط والجهود الجماعية لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وأعلنت بريطانيا في الثاني من سبتمبر أيلول أنها قررت بشكل فوري تعليق 30 ​​من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن من المحتمل استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في الحرب ضد حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس لضغوط من منتقدي الحرب لتعليق بعض عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أمريكي في يوليو تموز إن إدارة بايدن ستستأنف شحن القنابل التي تزن 500 رطل إلى إسرائيل لكنها ستستمر في الامتناع عن تزويدها بقنابل تزن ألفي رطل بسبب مخاوف من استخدامها في غزة.