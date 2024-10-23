بلينكن يجدد الموقف الأميركي بأن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة

afp_tickers

12دقائق

جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء موقف بلاده بأن الوقت حان لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، داعيا الدولة العبرية التي تواصل تكثيف ضرباتها ضد حزب الله في لبنان، لتفادي تصعيد إضافي مع إيران.

وبعد إسرائيل، وصل بلينكن إلى الرياض المحطة الثانية في جولته الإقليمية الحادية عشرة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتهدف هذه الجولة التي تأتي في خضم وضع إقليمي بالغ التوتر واستعداد إسرائيل للرد على هجوم صاروخي إيراني، إلى احتواء التصعيد العسكري بعد شهر من بدء حرب مفتوحة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وقال بلينكن قبل مغادرته تل أبيب صباح الأربعاء “منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر قبل عام، حققت إسرائيل معظم أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلّق بغزة.. حان الوقت الآن لتحويل هذه النجاحات إلى نجاح دائم واستراتيجي”.

وقبل وصوله إلى الرياض حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حث بلينكن إسرائيل على اغتنام “فرصة كبيرة في هذه المنطقة للتحرك في اتجاه مختلف تماما”.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى قطر الخميس. كما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه سيلتقي في لندن الجمعة بنظراء عرب للبحث في حربي غزة ولبنان.

وعطلت الحرب في غزة الاتفاق على “صفقة كبرى” تعترف السعودية بموجبها بإسرائيل في مقابل اتفاق دفاعي مع واشنطن ومساعدة في برنامج نووي مدني على ما ورد في تقارير وتصريحات. لكن الرياض تؤكد أن اي تطبيع مع اسرائيل سيكون رهن “قيام دولة فلسطينية”.

– مستعد للقتال “لأشهر” –

وبعد إضعاف حماس في غزة، نقلت إسرائيل منذ منتصف أيلول/سبتمبر ثقلها العسكري الى الحدود الشمالية مع لبنان، حيث كانت تتبادل منذ عام القصف مع حزب الله الحليف لطهران الذي فتح جبهة “إسناد” للقطاع الفلسطيني. وكثّفت إسرائيل غاراتها اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، وبدأت عمليات برية “محدودة” في المناطق الحدودية بجنوب لبنان في 30 منه.

وأفاد مصدر أمني بأنّ الجيش الإسرائيلي مستعدّ لمواصلة القتال في غزة ولبنان “لأشهر”، مضيفا “سنبقى طالما كان ذلك ضروريا لضمان أمن (إسرائيل)”.

وفي لبنان، واصل الجيش استهداف مناطق في الجنوب بغارات مدمرة تركزت الأربعاء على مدينة صور بعد أوامر إخلاء اسرائيلية أثارت موجة نزوح.

وقال مدير وحدة إدارة الكوارث في صور مرتضى مهنا “الوضع سيئ جدا ونقوم بإجلاء السكان”.

من جانبه، أفاد المسؤول الإعلامي في الوحدة بلال قشمر فرانس برس بأن كثيرين من السكان يفرّون باتّجاه الضواحي. وقال “مدينة صور بكاملها يتم إخلاؤها”.

تزامنا، واصل حزب الله استهداف مواقع عسكرية ومناطق إسرائيلية، مع استمرار المواجهات الميدانية بين عناصره والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وفي المساء، أعلن الحزب تصديه لمحاولة تسلل “لقوة مشاة العدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة الأطراف الشرقية لبلدة عيترون”.

وأعلن الحزب أنّه شنّ “هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة”.

وفي وقت سابق، أعلن الحزب في بيان أنّه قصف “قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية”.

كما أعلن استهداف قاعدة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب عند الثامنة صباح الأربعاء (05,00 ت غ).

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فعل صافرات الإنذار في وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان مساء الأربعاء.

وقتل اكثر من 1550 شخصا في لبنان منذ كثفت إسرائيل ضرباتها اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر حسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أحصت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.

– جمع 400 مليون دولار –

في فرنسا، كشف الإليزيه أنّ أولوية المؤتمر الدولي حول لبنان الذي تستضيفه باريس الخميس، هي الاستجابة لنداء الأمم المتحدة بجمع أكثر من 400 مليون دولار لمساعدة النازحين في ظل الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وحذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,2% في العام 2024 في حال استمرار القتال.

وفي بيروت، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربروك، من أن لبنان بات “على حافة الانهيار”.

وأكدت أن أي “اعتداء متعمد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”.

وكانت واشنطن أكدت الاثنين أنها تعمل على تسوية النزاع في لبنان “في أسرع وقت ممكن” بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي ينص على تواجد جنود قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) والجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان الحدودي مع إسرائيل.

ووفق ما أفاد مسؤول غربي وكالة فرانس برس الأربعاء، فقد طُرحت فكرة نشر قوات متعدّدة الجنسيات في جنوب لبنان إلى جانب الجيش في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ووجهت إيران ضربة صاروخية لإسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قالت انها انتقاما لاغتيال نصرالله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الذي قتل خلال الصيف في طهران بعملية نسبت الى إسرائيل.

وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم. وقال بلينكن لصحافيين الأربعاء “من المهم للغاية أن ترد إسرائيل بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر”، في ظل تحذير طهران من أنها ستردّ على أي اعتداء.

في الأثناء، حثّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء دول بريكس على المساعدة في “إنهاء الحرب” في غزة ولبنان.

كما دعت الدول الأعضاء في المجموعة إسرائيل الى الكف عن استهداف العاملين في الأمم المتحدة.

إلى ذلك، نعى حزب الله رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين الذي كان المرشح الأبرز لتولي منصب الأمين العام خلفا لحسن نصرالله، مؤكدا أنه قضى كما سلفه، إضافة إلى عدد من “إخوانه المجاهدين”، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد ليل الثلاثاء “القضاء” على صفي الدين في غارة جوية “قبل ثلاثة أسابيع”.

– وفد حماس في موسكو –

وأتى تأكيد مقتل صفي الدين بعد أسبوع على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار في 16 تشرين الأول/أكتوبر في عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. وتعتبر الدولة العبرية السنوار مهندس هجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان بلينكن قال الثلاثاء إن مقتل السنوار يوفر “فرصة كبيرة لإعادة الرهائن إلى ديارهم” وإنهاء الحرب التي تسببت بأزمة انسانية كارثية.

والأربعاء، علّق الوزير الأميركي على المساعدات المقدّمة إلى غزة بالقول “تم تحقيق تقدّم، وهو أمر جيد، لكن يتعيّن تحقيق المزيد من التقدم، والأهم من ذلك، يتعيّن أن تستمر”.

ويأتي ذلك فيما وصل وفد من حماس برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق الى موسكو حيث سيلتقي مسؤولين لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة والمصالحة الفلسطينية، وفق ما ذكر قيادي في الحركة لوكالة فرانس برس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أيام حملته في شمال القطاع حيث قال الدفاع المدني أن قصفا صاروخيا إسرائيليا أوقع ثلاثة قتلى هم امرأة وطفلاها في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن أحياء في مخيم جباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع تعرضت لغارات جوية إسرائيلية.

وتحدث الدفاع المدني في غزة عن “انتشال أربعة شهداء وعدد من الإصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت عمالا لبلدية غزة في محيط بئر الصفا بحي التفاح شرق مدينة غزة”.

من جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مقتل أحد العاملين في ضربة طاولت مركبة في جنوب قطاع غزة، ليلتحق بأكثر من مئتين من موظفيها الذين قضوا خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحماس.

وأفاد مصور فرانس برس أن الحادثة وقعت في وقت مبكر صباح الأربعاء في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، مشيرا الى أن الضربة أودت بشخصين.

اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا خلال احتجازهم.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت الى مقتل ما لا يقل عن 42792 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة التي كان من المفترض أن تبدأ الأربعاء.

وقالت “الظروف الحالية… تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا”، عازية الإرجاء الى “تصاعد العنف والقصف المكثف وأوامر الانتقال الجماعي وغياب الهدن الإنسانية في غالبية مناطق شمال قطاع غزة”.

بور/غ ر-كام-ناش/ص ك