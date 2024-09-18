بلينكن يجري محادثات في مصر وانفجارات لبنان تجدد مخاوف التصعيد

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من سايمون لويس

القاهرة (رويترز) – يهدد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بسبب تفجيرات مُتزامنة لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجر)، يستخدمها أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية، بأن يلقي بظلال على أحدث جهود دبلوماسية يبذلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للمنطقة حيث اجتمع مع كبار المسؤولين في مصر يوم الأربعاء أملا في دفع جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحسين العلاقات مع القاهرة.

تأتي الزيارة في وقت لا تزال فيه المنطقة في حالة تأهب قصوى بسبب احتمالات اتساع دائرة حرب غزة، خاصة بعد أن توعدت جماعة حزب الله بالثأر من إسرائيل متهمة إياها بالوقوف وراء تفجير أجهزة البيجر يوم الثلاثاء.

وتحجم إسرائيل عن الرد على أسئلة عن الانفجارات التي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ بلينكن أن القاهرة ترفض “محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا”، ودعا إلى “ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية”.

وأجرى بلينكن في وقت لاحق من يوم الأربعاء محادثات مع مسؤولين مصريين آخرين، من بينهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي. ولم يتطرق بلينكن في تصريحات موجزة إلى الأحداث في لبنان، لكنه أشاد بمصر كشريك في إحلال “السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة” وبدورها في محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحفية دورية يوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت تفجيرات لبنان ستؤثر على محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ويقول مسؤولون أمريكيون منذ أسابيع إن مقترحا جديدا سيُطرح قريبا من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن الذين خطفتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيتوجه من القاهرة إلى باريس يوم الخميس لعقد اجتماع مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وبريطانيا لبحث قضيتي الشرق الأوسط وأوكرانيا وقضايا أخرى. وأضاف المسؤول أن بلينكن سيجتمع أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولن يزور بلينكن إسرائيل في هذه الجولة، وهي المرة الأولى التي لا يزور فيها أقرب حليف إقليمي لواشنطن خلال جولة له بالمنطقة منذ أن أشعلت حماس الحرب في غزة قبل عام تقريبا.

وأوضح ميلر أن السبب في ذلك هو أن واشنطن تهدف إلى مناقشة القضايا الثنائية مع مصر في هذه الرحلة وأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تعمل عليه الولايات المتحدة والوسطاء ليس جاهزا بعد لتقديمه إلى إسرائيل.

وتضطلع مصر، إلى جانب قطر، بدور حيوي في الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، إذ تشارك في نقل المقترحات والمقترحات المقابلة بين حماس وإسرائيل.

وفي تحالفها المستمر منذ عقود مع مصر، قدمت واشنطن مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، رغم الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل حكومة السيسي بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. وتنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات.

وفي إشارة إلى الأهمية المتزايدة للقاهرة تغاضى بلينكن الأسبوع الماضي عن اشتراطات تتعلق بحقوق الإنسان في التمويل العسكري الأجنبي المقدم لمصر ومنحها بالكامل مبلغ 1.3 مليار دولار لأول مرة منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في عام 2021.

وقال سيث بيندر المسؤول الحقوقي في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط ومقره واشنطن إنه بعد تعهد إدارة بايدن بأن تكون حقوق الإنسان قضية مركزية في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر “تخلت تماما عن أي تظاهر بأن حقوق الإنسان مهمة في العلاقة”.