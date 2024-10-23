بلينكن يحث إسرائيل على اقتناص الفرصة لإنهاء الحرب في غزة

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من حميرة باموق

تل أبيب (رويترز) – حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إسرائيل على اقتناص الفرصة لإنهاء الحرب في قطاع غزة بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتدمير أغلب قدرات الحركة على مدار أكثر من عام من الحرب.

وقال بلينكن إن إسرائيل حققت العديد من أهدافها من بينها تدمير أغلب القدرات العسكرية لحماس والقضاء على معظم قياداتها بما في ذلك السنوار، ويجب أن ينصب تركيزها الآن على إعادة الرهائن المتبقين وإنهاء القتال.

وقال للصحفيين لدى استعداده لمغادرة إسرائيل متجها إلى الرياض في إطار جولة بالمنطقة “حان وقت تحويل هذه النجاحات إلى نجاح استراتيجي مستدام… التركيز يجب أن يكون على إعادة الرهائن وإنهاء هذه الحرب ووجود خطة واضحة بشأن ما سيلي ذلك”.

وأضاف أن ما بعد الحرب في قطاع غزة سيكون أمرا ضروريا ويتطلب وجود “خطة واضحة وملموسة” لمستقبل القطاع الذي لن يكون تحت سيطرة حركة حماس أو إسرائيل.

وتابع قائلا “يجب أن ننهي الحرب بطريقة تبقي حماس مستبعدة وتضمن عدم بقاء إسرائيل.. إسرائيل لا تريد البقاء”.

كما قال بلينكن إن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد لإتاحة وصول مساعدات إنسانية كافية إلى من يعيشون في ظروف مزرية وخاصة الجزء الشمالي من القطاع الذي تجبر فيه إسرائيل السكان هناك على الإخلاء.

وأضاف “لقد شهدنا تقدما لكنه ليس كافيا”.

وبدأت إسرائيل الحملة العسكرية على قطاع غزة إثر هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 واحتجاز 251 رهينة.

وتقول سلطات الصحة في القطاع إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يربو على 42 ألف فلسطيني ونزوح معظم سكان قطاع غزة مع تدمير القطاع الذي سيتطلب إعادة إعماره جهدا دوليا هائلا.

ولم تضع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي رؤية واضحة بشأن ما بعد الحرب في قطاع غزة بخلاف الإعلان صراحة عن الحاجة إلى التفكيك الكامل للقدرات العسكرية لحركة حماس وكذلك قدرتها على إدارة القطاع.

وهناك قلق واسع النطاق بين الفلسطينيين من أن إسرائيل تنوي إجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطق واسعة في قطاع غزة بما يتيح سيطرة إسرائيل بشكل أكبر على هذه المنطقة والسماح لمستوطنين يهود بالعودة للقطاع الذي انسحبوا منه في عام 2005.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة رفضت أي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة، وقال إنه تلقى تأكيدات من نتنياهو بأن إسرائيل ليس لديها مثل تلك الخطط على الرغم من ضغوط يمارسها الكثير من أعضاء حزبه للسماح للمستوطنين بالعودة.

وقال بلينكن “هذه سياسة الولايات المتحدة، وستظل كذلك، وهي أيضا على حد فهمي سياسة الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما سمعته من رئيس الوزراء الذي يملك القول الفصل في هذه الأمور”.