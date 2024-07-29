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بلينكن يحث على الهدوء خلال اتصال مع رئيس إسرائيل بشأن هجوم الجولان

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طوكيو (رويترز) – أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج يوم الاثنين لبحث الهجوم الصاروخي الذي وقع على هضبة الجولان وتحمّل إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المسؤولية عنه، وشدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع.

وبحث الجانبان جهود التوصل إلى حل دبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.

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