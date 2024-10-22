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بلينكن يحث نتنياهو على زيادة مساعدات غزة والعمل على إعادة الرهائن

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن حث إسرائيل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستفادة من موت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار من خلال تأمين إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الصراع في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان عقب اجتماعهما في القدس يوم الثلاثاء أن بلينكن أكد أيضا على ضرورة أن تعزز إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية