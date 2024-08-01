بلينكن يدعو “جميع الأطراف” في الشرق الأوسط إلى “وقف الأعمال التصعيدية”

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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس “جميع الأطراف” في الشرق الأوسط إلى وقف “الأعمال التصعيدية” والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغارة نسبتها إيران إلى إسرائيل.

ويثير اغتيال هنية وكذلك اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء، مخاوف من توسع النزاع الدائر منذ نحو عشرة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل، العدو اللدود لإيران، وحركة حماس وحزب الله المدعومين من طهران.

ورفضت إسرائيل التعليق على الضربة في إيران.

وقال بلينكن لصحافيين في منغوليا إن الشرق الأوسط يسير على طريق يؤدي إلى “المزيد من الصراعات والمزيد من العنف والمزيد من المعاناة والمزيد من انعدام الأمن، ولا بد من كسر هذه الحلقة”.

وأضاف أن ذلك “يبدأ بوقف إطلاق النار الذي نعمل عليه، ومن أجل تحقيقه، يجب أولا على جميع الأطراف التحدث والتوقف عن القيام بأعمال تصعيدية”.

وكما فعل الأربعاء في سنغافورة، لم يعلّق بلينكن بشكل مباشر على مقتل هنية، كما رفض تقديم تكهنات حول تبعات ذلك على فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة تجري مفاوضات بشأنه بوساطة الولايات المتحدة مصر وقطر.

لكنه قال “أعتقد أن هذا ليس أمرا قابلا للتحقيق فحسب، بل يجب تحقيقه”.

وتابع أنه من الضروري أن “تتخذ جميع الأطراف الخيارات الصحيحة في الأيام المقبلة، لأن هذه الخيارات ستحدث الفرق بين البقاء على مسار العنف وانعدام الأمن والمعاناة، أو الذهاب نحو شيء مختلف تماما وأفضل بكثير لجميع الأطراف المعنية”.

لب-اهو/الح/دص