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بلينكن يدعو إسرائيل إلى “هدنة” إنسانية “طويلة الأمد” في غزة

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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل الأربعاء إلى الموافقة على هدنة إنسانية “فعلية وطويلة الأمد” في قطاع غزة.

وقال بلينكن في تصريح صحافي من مقرّ حلف شمال الأطلسي في بروكسل “ثمة حاجة لتنفيذ هدنة فعلية وطويلة الأمد في أجزاء كبيرة من غزة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ إسرائيل اتخذت إجراءات في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وأضاف “التحديات ضخمة في هذا الإطار، ولكننا نرى حلولا فعلية أيضا”، مشيرا الى هدن إنسانية رافقت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة. واعتبر أن نجاح الحملة مردّه الى حصول “هدن تكرّرت على مدى أيام، لا فقط على مدى ساعات”.

وقال بلينكن إن “تطبيق الإجراءات بشكل كامل ومطوّل أساسي ليكون لها مفعول”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قبل نهاية مهلة حددتها الإدارة الاميركية للدولة العبرية لزيادة المساعدات للفلسطينيين، تحت طائلة اتخاذ قرارات بوقف تسليمها أسلحة.

ولا تزال منظمات غير حكومية تعتبر هذا الإجراء غير كاف للتعامل مع الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

لب/رك-رض

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