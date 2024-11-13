بلينكن يزور بروكسل لبحث الدعم لأوكرانيا بعد فوز ترامب

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توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى بروكسل حيث يجري الأربعاء محادثات طارئة مع الأوروبيين لتسريع المساعدات الموجهة لأوكرانيا على خلفية انتخاب دونالد ترامب رئيسا، على ما أعلنت الوزارة.

وأوضح الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر أن بلينكن سيلتقي الأربعاء مسؤولي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي “للبحث في دعم أوكرانيا في دفاعها في وجه العدوان الروسي”.

وغادر بلينكن قاعدة أندروز قرب واشنطن، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس يرافقه، بعد تأخير لأكثر من ساعتين بسبب مشكلة تقنية في الطائرة.

ولم تكن زيارة بلينكن معلنة مسبقا، لكنها تأتي عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية. ولوّح الجمهوري خلال حملته بوقف المساعدات لكييف، علما بأن الولايات المتحدة هي أكبر داعمي أوكرانيا بالعتاد العسكري.

وتثير عودة ترامب الى البيت الأبيض قلقا في أوكرانيا التي تعتمد على المساعدات العسكرية الخارجية، ولا سيما الأميركية، لمواجهة الغزو الروسي الذي بدأ قبل نحو ثلاث سنوات.

وأعرب ترامب في السابق عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسخر من تقديم 175 مليار دولار من المساعدات الأميركية لكييف منذ الغزو.

لطالما شدّد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، على أنه قادر على وضع حد للحرب في أوكرانيا “في يوم واحد”. وفي حين لم يوضح كيف السبيل لذلك، يخشى من أن يسعى الى إرغام أوكرانيا على تقديم تنازلات لروسيا. بينما أصر مايك والتز الذي يرجح أن يكون مستشار الأمن القومي في الإدارة الجديدة، على أن ترامب قد يضغط أيضا على بوتين.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بحصول اتصال بين ترامب وبوتين بعد يومين من الانتخابات، وهو ما نفاه الكرملين.

وجاءت الانتخابات الأميركية في وقت تقول فيه كوريا الجنوبية وأوكرانيا والغرب نقلا عن تقارير استخباراتية إن كوريا الشمالية نشرت حوالى 10 آلاف جندي في روسيا للقتال ضد أوكرانيا.

والثلاثاء، أعلنت الخارجية الأميركية أن جنودا كوريين شماليين بدأوا ب”المشاركة في عمليات قتالية” إلى جانب الجيش الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.

– “أقوى موقف” –

وأكدت إدارة جو بايدن أنها تعتزم في الفترة المقبلة إنفاق ما تبقى من التمويل المخصص لدعم أوكرانيا، والبالغ أكثر من تسعة مليارات دولار التي خصصها الكونغرس للأسلحة وغيرها من المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان لبرنامج “فايس ذا نايشن” عبر محطة “سي بي اس” إن الهدف الرئيسي لإدارة بايدن في أشهرها الأخيرة يتمثل في “وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن بساحة المعركة حتى تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات”.

ويتوقع مارك كانسيان، المستشار البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن تركز الولايات المتحدة بشكل خاص على إرسال المركبات والإمدادات الطبية وذخائر الأسلحة الصغيرة التي تحتاجها أوكرانيا، ويمكن للولايات المتحدة أن توفرها.

وقال “أعتقد أنه بين الآن ونهاية (ولاية) الإدارة، سيحاولون شحن كل ما يمكنهم من الإمدادات المتاحة”.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حذرت الإثنين من أن بوتين قد يستغل الفترة الانتقالية بعد الانتخابات الأميركية لدفع تقدم موسكو في أوكرانيا، داعية لزيادة المساعدات. وأصرت “ليس لدينا وقت للانتظار حتى الربيع”.

وشهدت روسيا وأوكرانيا ارتفاعا في الهجمات المتبادلة بالمسيّرات خصوصا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روسيا حشدت 50 ألف جندي، بما في ذلك من الجنود الكوريين الشماليين، لمحاولة طرد القوات الأوكرانية التي سيطرت على أجزاء من منطقة كورسك الروسية.

وخلال ولايته الأولى، دفع ترامب أوروبا بقوة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. ووجه انتقادات إلى حلف شمال الأطلسي.

وترى أولينا بروكوبينكو من “جيرمان مارشال فاند” أنه “يمكننا القول إنه مهما كان النهج الذي تتبناه القيادة الأميركية تجاه أوكرانيا، فسوف يتعين على أوروبا أن تتدخل، وسوف يتعين علينا أن نأخذ زمام المبادرة في دعم جهود الدفاع في أوكرانيا والاستقرار المالي الكلي”.

وقالت “لسوء الحظ، يأتي فوز دونالد ترامب في أسوأ وقت ممكن من الناحية السياسية والاقتصادية لأوروبا وقدرتها على سرعة التنسيق”.

لب/شي/ص ك/كام/سام