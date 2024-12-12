بلينكن يزور تركيا وسط اشتباك قوات مدعومة من أمريكا وأخرى مدعومة من أنقرة في سوريا

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من حسين حياة سيفر وسايمون لويس

أنقرة (رويترز) – يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا يوم الخميس لإجراء محادثات تركز على جانب حاسم من إرساء الاستقرار في سوريا وهو الاشتباكات في شمال البلاد بين قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة وقوات المعارضة المدعومة من تركيا.

ومن المقرر أن يصل بلينكن إلى أنقرة يوم الخميس بعد زيارة الأردن في أول جولة له بالمنطقة بعد الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد. ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الجمعة.

ودعمت واشنطن وأنقرة، العضوان في حلف شمال الأطلسي، المعارضة السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما، لكن مصالحهما تضاربت بشكل ملحوظ عندما تعلق الأمر بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وهي أحد فصائل المعارضة.

وقوات سوريا الديمقراطية هي المكون الرئيسي في تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد. وتقود هذه القوات وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقاتل الدولة التركية منذ 40 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيناقش الوضع في سوريا و”التعاون الثنائي المستمر” في مجال مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك.

وقال مسؤول تركي إن سوريا ستكون على رأس جدول أعمال محادثات بلينكن مع فيدان، مضيفا أن تركيا مستعدة لدعم سوريا كمكان آمن ومستقر تحكمه حكومة شاملة. لكن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه قال إن فيدان سيشدد أيضا على الحساسيات التركية في الشمال.

وانتزعت قوات مدعومة من تركيا في وقت سابق هذا الأسبوع السيطرة على مدينة منبج شمال سوريا من قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي انسحبت بعد ذلك إلى شرقي نهر الفرات. وقال مصدر في المعارضة السورية لرويترز إن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن الانسحاب.

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع التركية اليوم أن تقدم المجموعة المدعومة من تركيا يهدف إلى “تطهير الإرهاب”.

وحذر المسؤول من وجود جهود لم يحددها لتوفير غطاء لحزب العمال الكردستاني عن طريق الإشارة إلى المخاطر المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا أن أنقرة أبلغت واشنطن بأنه لا يمكن استخدام جماعة إرهابية للقضاء على أخرى.

وقال بلينكن يوم الاثنين إن تنظيم الدولة الإسلامية سيحاول استغلال هذه الفترة لإعادة بناء قدراته في سوريا، لكن الولايات المتحدة عازمة على عدم السماح بحدوث ذلك.

وانسحب بعض مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية أيضا من تل رفعت وأجزاء من حلب الواقعة غربا في الأيام الأولى من الهجوم الخاطف الذي اجتاح البلاد جنوبا.

كما استهدفت تركيا وحدات حماية الشعب بشكل مباشر في الأيام القليلة الماضية، إذ دمر جهاز المخابرات التركي 12 شاحنة محملة بالصواريخ والأسلحة الثقيلة في شمال شرق سوريا.