بلينكن يزور مصر لبحث العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة

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من سايمون لويس

القاهرة (رويترز) – يتطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإعطاء دفعة للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة عندما يزور مصر اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

تأتي الزيارة في وقت لا تزال فيه المنطقة في حالة تأهب قصوى بسبب احتمالات اتساع دائرة حرب غزة، خاصة بعد أن توعدت جماعة حزب الله بالثأر من إسرائيل التي اتهمتها بتفجير أجهزة اتصال في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء.

وأسفرت الانفجارات عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين. وترفض إسرائيل الرد على أسئلة حول الانفجارات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحفية إن جدول لقاءات بلينكن مع المسؤولين المصريين‭‭ ‬‬يتضمن بشكل مباشر “كيفية التوصل إلى مقترح نعتقد أنه سيحصل على موافقة الطرفين” لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويقول مسؤولون أمريكيون منذ أسابيع إن مقترحا جديدا سيُطرح قريبا.

وقال ميلر “هناك بعض القضايا التي نحتاج إلى مناقشتها مع الحكومة المصرية لعلاقتها بمقترح وقف إطلاق النار هذا الذي نحاول تحقيقه”.

ولن يزور بلينكن إسرائيل في هذه الرحلة، وهي المرة الأولى التي لا يزور فيها أقرب حليف لواشنطن بالمنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو عام إثر هجوم شنته حماس على إسرائيل.

وأوضح ميلر أن السبب في ذلك هو أن واشنطن تهدف إلى مناقشة القضايا الثنائية مع مصر في هذه الرحلة وأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تعمل عليه الولايات المتحدة والوسطاء ليس جاهزا بعد لتقديمه إلى إسرائيل.

وأضاف “لذلك سيكون من السابق لأوانه عرض مثل هذا المقترح، أو القيام بأي تحركات دبلوماسية أخرى”.