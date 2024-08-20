بلينكن يصل إلى مصر في إطار جولة بالشرق الأوسط ويجتمع مع السيسي

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إلى مصر والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة في إطار جولة بالشرق الأوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتلعب مصر وقطر دورا في الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب المستمرة في غزة منذ أكتوبر تشرين الأول وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وجاء بلينكن إلى مصر قادما من إسرائيل حيث اجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار.