بلينكن يعتبر أن زيارته لكييف تظهر الالتزام الأميركي ب”انتصار” أوكرانيا

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يزور وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني أوكرانيا الأربعاء لإظهار التزام بلديهما ب”انتصار” أوكرانيا ولإجراء مناقشات حول تخفيف القيود المفروضة على استخدام بعض أنواع الأسلحة الغربية ضد روسيا المتهمة بشراء صواريخ بالستية من إيران.

وقام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برحلة طويلة بالقطار من بولندا إلى كييف برفقة نظيره البريطاني ديفيد لامي الذي تعهدت حكومته العمالية أن تبقى أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا.

وتعهّد بلينكن ولامي الأربعاء خلال الزيارة دعم أوكرانيا حتى انتصارها على روسيا.

وقال بلينكن أثناء محادثات مع نظيره الأوكراني أندري سيبيغا إن هذه الزيارة توجه “رسالة قوية مفادها أننا ملتزمون بنجاح أوكرانيا وملتزمون بانتصار أوكرانيا وملتزمون بأن تقف أوكرانيا على قدميها عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا”.

بدوره، تعهّد لامي مواصلة الدعم البريطاني حتى نهاية حرب “العدوان والإمبريالية الروسية”.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة الغرب بأسلحة أقوى وقيود أقل.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عندما سئل عن ذلك في واشنطن “نحن ندرس الأمر حاليا”.

ويريد بايدن، رغم دعمه الثابت لأوكرانيا، تجنب صراع مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

وفي لندن الثلاثاء، وعد بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع لامي بأن توفّر الولايات المتحدة لأوكرانيا “ما تحتاج إليه (…) لتكون قادرة على مواجهة العدوان الروسي”.

ومع ذلك، يريد بلينكن الذي يقوم بزيارته الخامسة لكييف منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022، أيضا التحقق من أن القوات الأوكرانية قادرة على استخدام بعض الأسلحة وصيانتها.

وردا على سؤال حول الضوء الأخضر المحتمل من واشنطن لحصول كييف على أسلحة بعيدة المدى، قال بلينكن عبر شبكة سكاي نيوز “نحن لا نستبعد القيام بذلك، لكن عندما نفعل ذلك، نريد أن نكون متأكدين أن ذلك يتم بطريقة تحقق الأهداف التي يحاول الأوكرانيون تحقيقها”.

من جهته، قال الكرملين الأربعاء إنه سيرد “بشكل مناسب” إذا رفعت الولايات المتحدة القيود التي تفرضها على أوكرانيا بشأن استخدام الصواريخ التي زوّدتها إياها، لضرب أهداف داخل روسيا، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه “يدرس ذلك”.

وأكّد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين “سيكون مناسبا”، مضيفا أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان في ذاته “ردا” على دعم الغرب لكييف.

– تسليم صواريخ إيرانية –

الثلاثاء، تلّقت أوكرانيا بعض الأخبار المالية السارة مع إعلان صندوق النقد الدولي اتفاقا يفتح الباب أمام إطلاق حزمة جديدة من المساعدات قدرها 1,1 مليار دولار.

لكن على الصعيد العسكري، قالت واشنطن إن إيران سلّمت روسيا شحنات صواريخ قصيرة المدى قد تستخدمها موسكو لضرب أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وتثير عمليات التسليم هذه مخاوف من أن تستخدم موسكو صواريخها بعيدة المدى ضد مناطق سلمت حتى الآن نسبيا من الحرب في غرب أوكرانيا.

وأعلن الغرب فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب عمليات التسليم.

في المقابل توعدت إيران الرد على هذه العقوبات التي فرضتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان في ساعة متأخرة الثلاثاء إن “الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث هو استمرار للسياسة العدائية للغرب والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني”.

وفي وقت سابق من العام الحالي، سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب القوات الروسية في حال نشوب صراع مباشر على جانبَي الحدود.

لكن كييف شنّت الشهر الماضي هجوما مباغتا على الأراضي الروسية باتجاه كورسك ساعية خصوصا إلى إجبار موسكو على نقل قواتها التي تتقدم حاليا في شرق أوكرانيا.

وأوردت وسائل الإعلام البريطانية أنه يتوقع أن يرفع بايدن الذي سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة، الفيتو الأميركي على استخدام أوكرانيا صواريخ ستورم شادو طويلة المدى ضد روسيا.

وتحضّ لندن الولايات المتحدة التي تُعد المورد العسكري الرئيسي لأوكرانيا، على إظهار مقدار أكبر من المرونة في استخدام أسلحتها.

ومن المطالب الرئيسية لأوكرانيا تخفيف القيود المفروضة على منظومات الصواريخ الأميركية ATACMS التكتيكية والتي يمكن أن تصل إلى أهداف على بعد 300 كيلومتر.

ودعا كبار الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس في رسالة مشتركة أرسلوها لبايدن إلى التحرك فورا.

وجاء في الرسالة التي وقّعها مايك مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنه يجب ألا تكون روسيا قادرة على “ارتكاب جرائم حرب ضد أوكرانيا والإفلات من العقاب”.

إلا أن الجمهوريين منقسمون بشدة بشأن أوكرانيا، وقد يؤدي فوز مرشحهم دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر على كامالا هاريس، إلى تغيير السياسة الخارجية الأميركية بشكل جذري.

واقترح مساعدون لترامب أنه في حال فوز الأخير، سيستخدمون المساعدات لإجبار كييف على تقديم تنازلات إقليمية لروسيا من أجل إنهاء الحرب.

سكت/الح/ب ق