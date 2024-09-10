بلينكن يقول روسيا تلقت صواريخ من إيران ويحذر من تهديد لأمن أوروبا

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من دافني بساليداكيس

لندن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران سوف تستخدمها على الأرجح في أوكرانيا خلال أسابيع، محذرا من أن التعاون بين موسكو وطهران يشكل تهديدا أكبر على أمن أوروبا.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في لندن مع نظيره البريطاني ديفيد لامي قبيل زيارة إلى كييف أن واشنطن حذرت إيران سرا من أن تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية “سيشكل تصعيدا كبيرا”.

وقال بلينكن “تتلقى روسيا الآن شحنات تحتوي على هذه الصواريخ الباليستية، ومن المرجح أن تستخدمها في غضون أسابيع في أوكرانيا”، مشيرا إلى معلومات مخابراتية قال إنها وصلت إلى حلفاء وشركاء للولايات المتحدة حول العالم.

وأضاف أن إيران تدرب العشرات من العسكريين الروس على استخدام نظام الصواريخ الباليستية قصيرة المدى (فتح-360) الذي تصنّعه. ويبلغ أقصى مدى لهذه الصواريخ نحو 120 كيلومترا.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن من المعتقد أن ممثلين لوزارة الدفاع الروسية وقعوا عقدا في ديسمبر كانون الأول مع مسؤولين إيرانيين فيما يتعلق بفتح-360 ومنظومة صواريخ باليستية إيرانية أخرى.

ونفى مسؤول إيراني كبير يوم الاثنين تقارير تفيد بتزويد إيران لروسيا بصواريخ باليستية، ووصفها بأنها “حرب نفسية”. وأحجم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن تأكيد التقارير، لكنه قال للصحفيين إن روسيا تتعاون مع إيران وإن التعاون يشمل المجالات “الأشد حساسية”.

وبعد عامين ونصف من الحرب، تعاني القوات الأوكرانية حاليا من الإنهاك خلال محاولة التصدي لتقدم روسي ثابت في شرق البلاد. وشن الجيش الأوكراني هجوما مباغتا على روسيا منفذا أول توغل كبير عبر الحدود.

وقال بلينكن إن الصواريخ الإيرانية يمكن استخدامها في ضرب أهداف قريبة، ما يسمح لروسيا باستخدام المزيد من أسلحة ترسانتها في ضرب أهداف بعيدة عن خط المواجهة في أوكرانيا.

وأضاف “هذا التطور والتعاون المتزايد بين روسيا وإيران يهدد الأمن الأوروبي ويظهر كيف أن نفوذ إيران في زعزعة الاستقرار يتجاوز حدود الشرق الأوسط”.

وذكر أن روسيا تتبادل أيضا التكنولوجيا مع إيران، بما يشمل التكنولوجيا النووية. وكانت روسيا وقعت في وقت سابق على عقوبات فرضتها الأمم المتحدة على إيران.