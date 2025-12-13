بنجلادش: مقتل 6 من قواتنا لحفظ السلام في السودان

1دقيقة

داكا 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال جيش بنجلادش اليوم السبت إن ستة على الأقل من أفراده المشاركين في قوات حفظ السلام في السودان قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في هجوم على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي.

وذكر الجيش في بيان “لا يزال الوضع في المنطقة غير مستقر والاشتباكات مع الإرهابيين مستمرة”، مضيفا أن السلطات تبذل قصارى جهدها لتوفير العلاج الطبي وعمليات الإنقاذ للمصابين.

وبنجلادش من أكبر المشاركين في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتنتشر قواتها منذ فترة طويلة في أبيي، وهي منطقة مضطربة يتنازع عليها السودان وجنوب السودان.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)