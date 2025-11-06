بنغلادش تطلب 25 طائرة من شركة بوينغ الأميركية

طلبت بنغلادش 25 طائرة عريضة البدن من شركة بوينغ في إطار اتفاق بشأن التعرفات الجمركية مع الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤول كبير في وزارة التجارة لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال محبوب الرحمن “لقد التزمنا وطلبنا 25 طائرة عريضة البدن، ونأمل أن نتسلم أول طائرة عام 2029″، مضيفا أن هذا “جزء من اتفاق التعرفات الجمركية مع الولايات المتحدة”.

أبرمت بنغلادش اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة في آب/أغسطس لخفض الرسوم العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وعرضت دكا شراء طائرات بوينغ وزيادة وارداتها من القمح والقطن والنفط الأميركي من أجل معالجة اختلال الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الذي برر به ترامب فرض الرسوم الجمركية.

وأضاف محبوب الرحمن “تلقينا أيضا عروضا من شركة إيرباص، ويجري حاليا تقييمها”.

وذكرت وكالة الأنباء البنغالية الرسمية أن شركة الطيران الوطنية (بيمان بنغلادش) تدرس مقترحات من الشركتين.

وعرضت إيرباص توريد 10 طائرات من طراز “إيه 350” عريضة البدن وأربع طائرات من طراز “إيه 320 نيو” ضيقة البدن، بحسب الوكالة.

