The Swiss voice in the world since 1935
بنغلادش تطلب 25 طائرة من شركة بوينغ الأميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

طلبت بنغلادش 25 طائرة عريضة البدن من شركة بوينغ في إطار اتفاق بشأن التعرفات الجمركية مع الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤول كبير في وزارة التجارة لوكالة فرانس برس الخميس. 

وقال محبوب الرحمن “لقد التزمنا وطلبنا 25 طائرة عريضة البدن، ونأمل أن نتسلم أول طائرة عام 2029″، مضيفا أن هذا “جزء من اتفاق التعرفات الجمركية مع الولايات المتحدة”.

أبرمت بنغلادش اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة في آب/أغسطس لخفض الرسوم العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وعرضت دكا شراء طائرات بوينغ وزيادة وارداتها من القمح والقطن والنفط الأميركي من أجل معالجة اختلال الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الذي برر به ترامب فرض الرسوم الجمركية.

وأضاف محبوب الرحمن “تلقينا أيضا عروضا من شركة إيرباص، ويجري حاليا تقييمها”.

وذكرت وكالة الأنباء البنغالية الرسمية أن شركة الطيران الوطنية (بيمان بنغلادش) تدرس مقترحات من الشركتين.

وعرضت إيرباص توريد 10 طائرات من طراز “إيه 350” عريضة البدن وأربع طائرات من طراز “إيه 320 نيو” ضيقة البدن، بحسب الوكالة.

سا/ح س/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

