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بنك الإمارات للطعام يُطلق مبادرة “بالعطاء نجتمع”

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أطلقت مؤسسة بنك الإمارات للطعام مبادرة “بالعطاء نجتمع” لتوفير سبعة ملايين وجبة من فائض الطعام وإيصالها إلى المستحقين خلال شهر رمضان المبارك، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت الوكالة أنّ المبادرة تتضمن ثلاث مبادرات فرعية “سلال النعم”، و”إفطار زعبيل”، و”فائض الخير”، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع على تبني أفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز الإدارة المستدامة للطعام والحدّ من هدره وفقده.

وقال مروان أحمد بن غليطة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، إنّ “مبادرة بالعطاء نجتمع لتوزيع وجبات الطعام خلال شهر رمضان المبارك مثال صادق على أن قيم الخير والإحسان والعطاء اللامحدود هي جزء أصيل من قيم المجتمع الإماراتي”.

هت

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