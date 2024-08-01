بنك انكلترا يخفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الجائحة

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خفض بنك إنكلترا الخميس معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19 في 2020، على وقع تراجع التضخم في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية.

وأيدت لجنة السياسات النقدية في البنك بغالبية 5 مقابل 4 أصوات، خفض أسعار الإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 بالمئة، على ما أعلن البنك عقب اجتماع عادي.

ووافق المحافظ أندرو بيلي مع أربعة أعضاء آخرين في اللجنة على خفض المعدل من أعلى نسبة له في 16 عاما، ما من شأنه تخفيف الضغط عن المقترضين مع التأثير سلبا على نسبة الفائدة التي يكسبها المدخرون.

تميل البنوك التجارية لاتباع نهج سياسات بنك إنكلترا عند تحديد أسعار الفائدة الخاصة بها.

وقال بيلي في بيان مقتضب “لقد تراجعت الضغوط التضخمية بما يكفي لتمكيننا من خفض أسعار الفائدة” مضيفا “لكننا بحاجة للتأكد من بقاء التضخم منخفضا، والحرص على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط”.

تراجعت نسبة التضخم السنوي في بريطانيا وصولا إلى هدف بنك إنكلترا وهو 2 بالمئة، بعد أن تجاوزت 11 بالمئة في أواخر 2022 وهي الأعلى في أربعة عقود.

– ترقب مزيد من قرارات الخفض –

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بدون تغيير، لكنه أشار إلى إحراز “بعض التقدم الإضافي” في خفض التضخم. ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة في أيلول/سبتمبر.

عقب قرار بنك إنكلترا الخميس توقع محللون أن يخفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ولكن ربما ليس الشهر المقبل. وقد ساعد ذلك الجنيه الإسترليني على تعويض خسائر سابقة.

من ناحيته، بدأ البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ مكاسب أسعار السلع والخدمات العالمية إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.

في المقابل رفع بنك اليابان الأربعاء تكاليف الاقراض للمرة الثانية فقط في 17 عاما وسط ارتفاع التضخم في هذا البلد.

– “ضمان انخفاض التضخم” –

يأتي خفض أسعار الفائدة في بريطانيا بعد أقل من شهر من انتخاب حكومة جديدة.

وتعهدت إدارة حزب العمال (يسار الوسط) تنمية الاقتصاد البريطاني لكنها حذرت من أن الضائقة في المالية العامة ستعرقل الإنفاق الحكومي.

وقالت وزيرة المال الجديدة ريتشل ريفز الاثنين إن خزائن الدولة البريطانية تعاني من فجوة إضافية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) موروثة من الحكومة المحافظة السابقة.

وأضافت ريفز أن حجم الإنفاق الزائد “غير مستدام” وأن عدم التحرك “ليس ببساطة خيارا” لحكومتها المنتخبة حديثًا برئاسة كير ستارمر.

ورأى المحافظون في ذلك إشارة إلى أن زيادات ضريبية تلوح في الأفق.

وأضاف بيلي الخميس أن “ضمان معدل تضخم منخفض ومستقر هو أفضل ما يمكننا القيام به لدعم النمو الاقتصادي وازدهار البلاد”.

ودعا في مؤتمر صحافي في وقت لاحق الخميس إلى توخي الحذر بعد قرار “متوازن بدقة” بشأن أسعار الفائدة.

وقال “كان اقتصاد المملكة المتحدة أقوى في الأشهر الأخيرة وهذا أمر مرحب به للغاية … لكنه يزيد من خطر ارتفاع التضخم” في المستقبل.

وأضاف “رغم تراجعه فإن تضخم أسعار الخدمات والضغوط التضخمية المحلية لا تزال مرتفعة”.

رفع بنك إنكلترا تكاليف الاقراض 14 مرة بين أواخر 2021، عندما بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0,1 بالمئة، والنصف الثاني من العام الماضي.

ويعود آخر خفض إلى آذار/مارس 2020.

وأدى تعطل سلاسل التوريد بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى ارتفاع التضخم العالمي.

بسب/غد/ب ق