بنك ستاندرد تشارترد يعتزم تقليص آلاف الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي

أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني الثلاثاء عزمه تقليص آلاف الوظائف بحلول العام 2030، في وقت يحل الذكاء الاصطناعي مكان الموظفين في مجموعة واسعة من المهام الإدارية.

وقال البنك الذي يركز نشاطه على آسيا في بيان إن “المرحلة التالية من نمونا سيدعمها نموذج تشغيلي أكثر بساطة وسرعة وترابطا”.

وأضاف “نعمل على توسيع نطاق الاستخدامات العملية للأتمتة والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتحسين عملية صنع القرار وتعزيز خدمة العملاء والكفاءة الداخلية”.

ويخطط ستاندرد تشارترد لتقليص أكثر من 15% من الوظائف المحددة، أي ما يعادل حوالى 7800 وظيفة.

قال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بيل وينترز في البيان “نستثمر في القدرات التي ستعزز مزايانا التنافسية وتدفع النمو المستدام وعوائد أعلى جودة على المدى الطويل، مع وجود أهداف واضحة”.

ولم يحدد البنك، الذي يوظف حوالى 82 ألف شخص حول العالم، الدول التي ستشملها عمليات التسريح.

وقالت الشركة إنها تأمل أن تُسهم هذه التغييرات في تحسين الإنتاجية، ما يساعد على رفع دخل الموظف بنحو 20% بحلول عام 2028.

وأضاف وينترز “تستند استراتيجيتنا إلى اعتقاد بسيط: العالم يزداد ترابطا وتعقيدا وتجاوزا للحدود”.

