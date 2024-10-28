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بنك سيتي جروب ينقل بعض موظفيه من لبنان إلى تركيا بسبب الصراع

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(رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز يوم الاثنين إن بنك سيتي جروب الأمريكي نقل عددا “صغيرا جدا” من موظفيه من لبنان إلى تركيا بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

واحتدم القتال الشهر الماضي مع تكرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام في تبادل إطلاق النار عبر الحدود.

وتعرضت العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يوجد مقر البنك، للهجوم أيضا.

وقال متحدث باسم البنك “لا يزال أمن وسلامة موظفينا على رأس أولوياتنا واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة زملائنا”.

وأضاف “مستمرون في مراقبة الوضع ولدينا الموارد اللازمة لدعم زملائنا وأسرهم”.

وبدأ البنك عمله في لبنان في الخمسينيات، لكنه توقف في عام 1987 أثناء الحرب الأهلية. وأعاد فتح فرعه في لبنان عام 1996 بعد حصوله على كافة التراخيص.

ويقدم البنك الخدمات الاستثمارية وتلك الخاصة بالإقراض والشركات.

وكانت بلومبرج نيوز أول من أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين عن اعتزام البنك نقل عدد من موظفيه.

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