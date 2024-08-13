بن جفير يثير موجة غضب بدعوته للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير المنتمي لليمين المتطرف يوم الثلاثاء إنه ينبغي السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، المعروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل، مما أطلق تحديا جديدا للقواعد السارية في أحد أكثر المواقع حساسية في الشرق الأوسط.

وسارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نفي حدوث أي تغيير في القواعد التي تحظر على اليهود الصلاة في الموقع، الذي يحظى بقدسية لدى اليهود أيضا، ووبخ بن جفير.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، جاء بعد يوم من إصدار رئيس الوزراء توبيخا منفصلا لوزير الدفاع يوآف جالانت بشأن خلافات سياسية “لا توجد سياسة خاصة لأي وزير بشأن جبل الهيكل، لا وزير الأمن الوطني ولا أي وزير آخر”.

وجاءت التصريحات، أثناء زيارة للحرم القدسي لإحياء يوم الحداد اليهودي على تدمير المعابد القديمة، في وقت حساس بشكل خاص، إذ تواجه الحرب في قطاع غزة خطر التحول إلى حرب شاملة قد تشهد دخول إيران وحلفائها الإقليميين في الصراع.

وتدير مؤسسة دينية أردنية المسجد الأقصى، وبموجب قواعد تعود إلى عقود من الزمن، يسمح لليهود بالزيارة، ولكن لا يجوز لهم الصلاة هناك.

وقال بن جفير وهو يمر بصف من الزوار اليهود الساجدين على الأرض، بينما يغنى آخرون ويصفقون بأيديهم في أجواء احتفالية “سياستنا هي السماح بالصلاة”.

وقال وقف القدس، وهي المؤسسة التي تدير الموقع، إن نحو 2250 يهوديا دخلوا الموقع يوم الثلاثاء.

وندد المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة بن جفير ووصفها بأنها “استفزاز” ودعا الولايات المتحدة إلى التدخل “إذا كانت تريد منع المنطقة من الانفجار بطريقة لا يمكن السيطرة عليها”.

وتكرر اشتباك بن جفير، رئيس أحد الأحزاب القومية الدينية في ائتلاف نتنياهو اليميني، مرارا مع وزراء آخرين بشأن دعواته للسماح بالصلاة في الحرم، والتي كانت الشرارة لصراعات متكررة مع الفلسطينيين على مر السنين.

وانتقد موشيه جافني، رئيس حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، أحد الأحزاب الدينية في الحكومة، زيارة بن جفير للحرم، الذي يعتقد العديد من اليهود المتزمتين أنه مكان مقدس للغاية بالنسبة لليهود لدخوله.

وقال في بيان “الضرر الذي يلحق بالشعب اليهودي لا يحتمل، كما أنه يسبب كراهية لا داعي لها في يوم تدمير الهيكل”.