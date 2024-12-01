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بن زايد والأسد يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا

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أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مساء السبت مع نظيره السوري بشار الأسد، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت الوكالة إن بن زايد “أكد تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف”.

وشدد على موقف الإمارات “الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها”.

ونقلت الرئاسة السورية عن الأسد تأكيده خلال الاتصال أن “سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية”.

بور/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية