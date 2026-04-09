بن زايد وستارمر يبحثان تأثير الحرب على الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أبو ظبي الخميس التطورات في الشرق الأوسط و”تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة”، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

ووصل سترامر إلى الإمارات آتيا من السعودية حيث استهل جولة خليجية ترمي إلى تدعيم وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط ولقاء قادة المنطقة.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ الزعيمين بحثا “التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي”.

وفي محطته الأولى، اجتمع ستارمر في أول زيارة يجريها إلى المنطقة منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وركّز ستارمر في لقائه مع بن سلمان على ضرورة “تثبيت” وقف إطلاق النار و”تحويله إلى سلام مستدام”، وفق ما جاء في بيان صادر عن ناطق باسم الحكومة البريطانية.

كما ناقش “جهود بريطانيا المتواصلة لجمع الشركاء ودفعهم للتخطيط للخطوات العملية اللازمة” لعبور السفن مضيق هرمز، بحسب البيان.

وأغلقت طهران عمليا مضيق هرمز الحيوي منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل حرب الشرق الأوسط، ما أثار اضطرابات في أسواق الطاقة عالميا وارتفاعا في أسعار الوقود.

وقبل إغلاقه، كان يمر حوالى خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز. وأثّر الاغلاق على الإمدادات العالمية من السلع الحيوية مثل النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

وللمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار لأسبوعين بين واشنطن وطهران، أظهرت بيانات موقع مارين ترافيك لرصد الملاحة البحرية أن ناقلة نفط غير إيرانية عبرت الخميس مضيق هرمز.

