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بن زايد يلتقي بايدن الاثنين في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة

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يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاثنين زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الدولة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الإماراتي سيلتقي نظيره الأميركي جو بايدن وعدداً من المسؤولين الأميركيين للبحث في “آفاق تطور العلاقات الإماراتية-الأميركية على جميع المستويات”.

وكان البيت الأبيض أعلن الأربعاء أنّ بايدن سيستقبل بن زايد لبحث النزاعين في غزة والسودان، خلال هذه “الزيارة التاريخية”.

كذلك، سيعقد الرئيس الإماراتي اجتماعا منفصلا مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديموقراطي لخلافة بايدن.

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