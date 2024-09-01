بن سلمان يدعو في اتصال مع إردوغان إلى “مساندة” الفلسطينيين

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دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الى “توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني” مع استمرار الحرب في غزة منذ نحو 11 شهرا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الأمير محمد أكّد “حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني”.

وتندد السعودية وتركيا باستمرار بممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وبعد قطيعة استمرت أكثر من ثلاث سنوات على خلفية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، استأنفت الرياض وأنقرة علاقتهما في نيسان/إبريل 2022 حين زار إردوغان السعودية والتقى ولي العهد السعودي.

ومذاك، زار إردوغان السعودية مرتين إحداهما للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وسبقتها زيارة في تموز/يوليو من العام المذكور شهدت توقيع اتفاقات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية من إنتاج شركة بايكار.

هت/ب ق