بن غفير: سأستقيل من الحكومة الإسرائيلية إذا أقرّت الهدنة “غير المسؤولة” مع حماس

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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مساء الخميس أنّه سيستقيل من الحكومة إذا أقرّت الاتفاق “غير المسؤول” الذي توصّلت إليه مع حماس لوقف إطلاق النار في غزة بدءا من الأحد، لكن من دون أن يهدّد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.

وقال بن غفير في مؤتمر صحافي عقده في القدس إنّه “إذا تمّت الموافقة على هذا الاتفاق غير المسؤول وجرى تنفيذه، فإنّ حزب القوة اليهودية لن يكون بعد الآن جزءا من الحكومة”.

لكنّه أوضح أنّ حزبه “لن يطيح نتانياهو ولن يعمل مع اليسار (…) ضد الحكومة”.

ودعا بن غفير من جهة ثانية إلى “وقف كامل” لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بهدف الضغط “للإفراج عن الرهائن” المحتجزين في القطاع.

وشدّد الوزير اليميني المتطرف على أنّ منع دخول المساعدات هو “السبيل الوحيد لإجبار حماس على الإفراج عن رهائننا من دون تعريض أمن إسرائيل للخطر”.

وبعد أكثر من 15 شهرا على بدء حرب خلّفت عشرات آلاف القتلى ودمارا واسعا وكارثة إنسانية في القطاع وأشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تجتمع الحكومة الإسرائيلية الجمعة للتصويت على اتفاق هدنة مع الحركة الفلسطينية تم التوصل إليه بوساطة قطرية-أميركية-مصرية مشتركة.

والاتفاق الذي يبدأ سريانه الأحد ينصّ في مرحلته الأولى ومدّتها 42 يوما، على وقف النار وإطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن مئات الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.

وقال بن غفير “إذا استؤنفت الحرب ضد حماس بقوة من أجل تحقيق أهداف الحرب التي لم تتحقق، فسنعود إلى الحكومة”، داعيا وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، وهو أيضا يميني متطرف يعارض الاتفاق، إلى الخروج معه من الحكومة.

وكان حزب سموطريتش أعلن الخميس أنه يعتزم البقاء في الحكومة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنه سيخرج إذا لم تُستأنف الحرب مع انتهاء المرحلة الأولى.

ونتانياهو واثق بكل الأحوال من حصد غالبية في تصويت الحكومة على اتفاق الهدنة.

وسارع حزب الليكود الذي يتزعّمه نتانياهو إلى الردّ على بن غفير في بيان شدّد فيه على أنّ “من يطيح حكومة يمينية سيبقى في العار إلى الأبد”.

وقال الحزب في بيانه “على العكس من مزاعم بن غفير، يتيح الاتفاق الحالي (…) زيادة عدد الرهائن الأحياء الذين سيفرج عنهم إلى أقصى حد”، وضمان “أمن إسرائيل للأجيال القادمة”.

مب/بم-ود/بم