بن غفير وحوالي ثلاثة آلاف يهودي يدخلون باحة المسجد الأقصى

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دخل قرابة ثلاثة آلاف إسرائيلي الثلاثاء يتقدمهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى حيث أدّوا الصلوات، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية مندّدة.

وقال بن غفير إن إسرائيل “ستهزم حماس”، داعيا إلى عدم الذهاب إلى أي مفاوضات معها في الدوحة أو القاهرة.

والمسجد الأقصى هو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويطلق عليه اليهود اسم “جبل الهيكل” ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في 1967، يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محدّدة بدون الصلاة، وهي قاعدة يخرقها أكثر فأكثر اليهود المتشدّدون.

ويصادف الثلاثاء ذكرى خراب الهيكل، وفق التقويم العبري، وهو يوم للصوم والحداد على تدمير هيكل سليمان أو الهيكل الأول.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوكالة فرانس برس إن “2250 يهوديا متطرفا على رأسهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير” دخلوا صباحا الى باحة الأقصى، و”أدّوا الصلوات والرقصات الاستفزازية ورفعوا العلم الإسرائيلي خلال الاقتحامات”.

وبعد الظهر، “صلّى هناك أكثر من 700 يهودي”، بحسب المصدر نفسه الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته.

– استفزاز –

ووصف المسؤول الأمر بأنه “استفزازي”.

وأشار الى أن “بن غفير بصفته وزيرا للأمن القومي أشرف على عمليات التهويد وساهم في تغيير الواقع داخل المسجد الأقصى بدلا من الحفاظ على المعاهدات الدولية”.

وذكر المسؤول أن الشرطة الإسرائيلية فرضت “قيودا” على دخول المصلّين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، ولم تسمح إلا “لعدد قليل بالدخول”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها ما نشرته دائرة الأوقاف الإسلامية، بن غفير وهو يتجوّل في باحات المسجد الأقصى.

وفي مقطع فيديو مصوّر نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، تعهّد بن غفير بـ”النصر”.

وقال “يجب أن ننتصر في هذه المعركة، يجب أن ننتصر وألا نذهب إلى مباحثات في الدوحة أو القاهرة”، في إشارة إلى الدعوة الى مفاوضات تعقد في 15 آب/أغسطس.

وأضاف “يجب أن نهزم حماس، يجب أن نركعهم”.

واندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل أسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، وتوفي 39 منهم، حسب الجيش الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة الضحايا في القطاع منذ بدء الحرب 39929، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

– “السياسة لم تتغير” –

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن “ما حدث هذا الصباح في الحرم القدسي يشكّل استثناء للوضع القائم”.

وقال في بيان “إن سياسة إسرائيل في ما يتعلق بالحرم القدسي لم تتغيّر، هكذا كانت وهكذا ستظل”.

وأثارت الحادثة ردود فعل في العالم، لا سيما أنها تأتي في خضمّ حرب متواصلة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ومع تصعيد بين إيران ومجموعات موالية لها في المنطقة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

ودانت وزارة الخارجية الأردنية “اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف”.

واعتبرت الوزارة في بيان أن مشاركة وزيرين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست في دخول باحة الأقصى “خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية “أن الاقتحامات غير شرعية وغير قانونية وتندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية تمهيدا لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها وتهويدها، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وانتقدت الولايات المتحدة قيام وزير الأمن القومي الاسرائيلي بأداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى، مؤكدة أن ذلك يضرّ بجهودها لإحياء المفاوضات في شأن وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل لصحافيين “تقف الولايات المتحدة بحزم الى جانب الحفاظ على الوضع التاريخي القائم مع احترام الأماكن المقدسة في القدس، وأي خطوة احادية مهما كانت (…) ومن شأنها تقويض هذا الوضع، غير مقبولة”.

وأضاف أن هذا الأمر “ليس غير مقبول فحسب، بل يؤثر على ما نعتبره مرحلة حيوية، في وقت نعمل على إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وندّد مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بالزيارة، ووصفها بأنها “استفزاز غير مجدٍ”، مضيفا “نحن نعارض أي محاولة لتغيير الوضع الراهن المتعلق بالأماكن المقدسة”.

كذلك ندّد الاتحاد الأوروبي وتركيا بالحادثة.

ودعت فرنسا في بيان للمتحدث باسم الخارجية “الحكومة الإسرائيلية الى اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس”، منددة بدورها ب”استفزاز جديد غير مقبول”.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية “أهمية احترام المقدسات الدينية”، وحذّرت من “تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي والوضع التاريخي لمدينة القدس واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم”.

كذلك اعتبرت قطر هذه “التصرفات مستفزة وتمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة”، مؤكدة أن “المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على ملايين المسلمين حول العالم”.

ها-ماب/رض/ب ق